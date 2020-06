Der Edeka-Markt in Hochstadt darf erweitert werden – mit einem Anbau. Dem hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt zugestimmt, wie die Behörde nun mitgeteilt hat. Damit wird die Verkaufsfläche des Supermarkts in der Nähe der B 272 von derzeit rund 800 auf 1250 Quadratmeter anwachsen. Vorausgegangen war der Entscheidung ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren, weil die Erweiterung eigentlich nicht regelkonform ist. Deshalb gelten bestimmte Einschränkungen für die Erweiterung.