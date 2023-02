Die Stadtverwaltung Landau sammelt Ideen und Anregungen für eine digitale Innenstadt. Noch bis 31. März können die interessierte Öffentlichkeit und Gewerbetreibende der Innenstadt an einer Onlinebefragung auf der städtischen Beteiligungsplattform „mitredeninLD.de“ teilnehmen. Wie Oberbürgermeister Dominik Geißler laut einer Pressemitteilung erläutert, will die Verwaltung herausfinden, welche digitalen Angebote die Landauer gerne hätten – ob digitales City-Gutscheinsystem, Click & Collect Services oder digitale Anzeigetafeln, die über lokale Events und Angebote informieren. Wer lieber ins Rathaus kommt, um sich zu äußern, ist auch dort willkommen: in Zimmer 322 oder in allen Ortsvorsteherbüros in den Stadtdörfern. Dort können auch zuvor auf mitredeninLD.de heruntergeladene Fragebögen, die bereits zu Hause ausgefüllt wurden, in Papierform abgegeben werden.

Die Ergebnisse der Umfragen fließen nach Angaben der Stadt zunächst in die Machbarkeitsstudie zur digitalen Transformation der Landauer Innenstadt ein, die aktuell vom KPMG erstellt wird. Das Ganze ist Teil des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und wird vom Bundesministerium für Stadtentwicklung gefördert. In den kommenden Jahren geht es dann an die konkrete Umsetzung einzelner Maßnahmen.

Info



Die Links zu den beiden Onlinebefragungen (eine für Besucher und eine zweite für Gewerbetreibende) finden sich auf www.mitredeninld.de/page/digitaleinnenstadt.