Am Dienstag, 2. Juli, werden im Gloria-Kulturpalast in Landau die Stadtmeisterschaften im Beerpong ausgetragen. Zwei Teams treten beim Beerpong gegeneinander an und versuchen, Tischtennisbälle in die Becher des gegnerischen Teams zu werfen, die in einem Dreieck aufgestellt sind. Jeder erfolgreiche Wurf führt dazu, dass der getroffene Becher vom Tisch entfernt wird. Das Team, das zuerst alle Becher des Gegners getroffen hat, gewinnt. Das Turnier findet beginnt laut Ankündigung um 19 Uhr, es können bis zu 64 Teams antreten. Die Wettkämpfe werden in einem Gruppensystem mit anschließender K.-o.-Runde ausgetragen. Anmeldungen per E-Mail an info@gloria-kulturpalast.de.