In Oberotterbach hat am späten Sonntagabend ein größerer Polizeieinsatz begonnen. Wie die Beamten mitteilen, gebe es eine Bedrohungslage mit familiärem Hintergrund. „Wir nehmen es sehr ernst“, sagt ein Sprecher der Bad Bergzaberner Polizei. Verletzt worden sei niemand, hieß es von den Beamten. Wer wen bedrohte, dazu machte die Polizei zunächst keine Auskünfte. Es habe sich ersten Erkenntnissen zufolge wohl um eine verbale Bedrohung gehandelt, hieß es. Die Polizei habe „starke Kräfte“ zusammengezogen,Waffen seien nach derzeitigem Ermittlungsstand aber nicht im Spiel gewesen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Die Polizei kündigt weitere Informationen an.