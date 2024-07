Am Samstagnachmittag ist es im Freibad am Prießnitzweg in Landau zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, begann alles zunächst mit einem Streitgespräch zwischen den beiden Parteien. Im weiteren Verlauf seien zwei Beteiligte im Alter von 18 und 33 Jahren durch die andere Gruppe beleidigt und bedroht worden. Verantwortlich für die verbalen Äußerungen waren laut Polizeibericht vier Personen im Alter zwischen 29 und 55 Jahren. Durch einen Angestellten des Freibads konnten die zänkischen Badegäste aber voneinander getrennt werden. Sie mussten alle das Schwimmbad verlassen, nachdem die Polizei ihre Anzeigen aufgenommen hatte.