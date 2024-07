Der Polizei wurde am Montag gegen 19 Uhr ein Mann gemeldet, der in der Landauer Innenstadt in zwei Geschäften die Kundschaft bedroht haben soll. Die Polizei fahndete vor Ort nach ihm und konnte ihn ausfindig machen. Der 39-Jährige war alkoholisiert und wurde aufgrund seiner Eigen- und Fremdgefährdung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet. Die Polizei bittet nun Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.