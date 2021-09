Die Landauer Polizei sucht nach Zeugen wegen einer Bedrohung in einem Bekleidungsgeschäft am Freitag in der Landauer Innenstadt.

Es fehle noch an unabhängigen Beobachtern des Geschehens, sagt ein Polizeisprecher der RHEINPFALZ. Die Beamten hoffen nun, dass sich noch jemand unter Telefon 06341 2870 meldet.

In einem Bekleidungsgeschäft – nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich hierbei um die C&A-Filiale in Landau – hatte am Freitag, 24. September, ein Senior gegen 15.50 Uhr eine Verkäuferin bedroht und dabei einen Bezug zur Tötung eines Tankstellenkassierers in Idar-Oberstein hergestellt. Die Polizei war mit spezieller Schutzausrüstung angerückt. Die Beamten haben zudem die Wohnung des 82-Jährigen im Außenbereich Landaus durchsucht und ein Luftgewehr sowie zugehörige Munition gefunden.

Ein 20-Jähriger war am 18. September in Idar-Oberstein mutmaßlich von einem 49-jährigen Maskenverweigerer mit einem Revolver getötet worden.