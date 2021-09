Heinrich Bedford-Strom, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), hat am Freitag in Landau davor gewarnt, „die atemberaubende Geschwindigkeit des digitalen Wandels zu verteufeln“. Er sprach bei einer Tagung der Evangelischen Akademie der Pfalz auf dem Butenschoen-Campus über den digitalen Wandel in Kirche und Gesellschaft und die EKD-Denkschrift „Freiheit digital“. Nach Ansicht Bedford Strohms müssen die evangelischen Landeskirchen die Chancen der Digitalisierung besser nutzen, beispielsweise bei der Mitgliederbindung. „Babynahrungskonzerne schicken zur Geburt Begrüßungspäckchen an die glückliche Familie, die Kirche aber fehlt mit der Einladung zur Taufe des Kindes“, kritisierte Bedford-Strohm. Die Landeskirchen müssten es schaffen, sich trotz der Fülle des Internets in der Gesellschaft sichtbar zu machen, sie müssten auf der Verwaltungsebene agiler werden und mit digitalen Angebote zusätzlich zu physischen Begegnungsformen die Gemeinschaft stärken. Als große Chance der Digitalisierung nannte er, dass sie die weltweite Vernetzung ermögliche, ohne das Klima durch Flugreisen zu zerstören. Am wenigsten verwirklicht sei die Vision der Mitgliederbindung der Kirche auf digitalem Weg. Während die meisten Unternehmen von einem Datenstamm ihrer Kunden profitierten, hätten Kirchen vielerorts nicht einmal die E-Mails ihrer Mitglieder.