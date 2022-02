Die Kosten für Früh- und Nachmittagsbetreuung an Landauer Schulen werden jährlich neu berechnet. An einigen Schulen wurde das Angebot dieses Jahr merklich teurer. Woran liegt das?

In den Briefkästen etlicher Landauer Eltern landet dieser Tage Post. Darin aufgelistet: die Betreuungskosten für das kommende Schuljahr 2022/23. An einigen Schulen ist der Aufpass-Dienst je nach Modell merklich teurer geworden, wie die Stadt Landau auf Anfrage bestätigt. So kostet die Frühbetreuung an der Grundschule Wollmersheimer Höhe statt monatlich 10 nunmehr 20 Euro, die Nachmittagsbetreuung nicht mehr 60, sondern 75 Euro.

Nicht an allen Schulen wird das Angebot teurer: „Es gibt gleichbleibende Kosten, Preissteigerungen aber auch Kostensenkungen“, teilt die Stadt mit. Genaues Hingucken, wie es bei der eigenen Schule aussieht, lohnt sich also. Auch deshalb, weil die Teuerung im Anschreiben nicht immer transparent hervorgehoben sei, von einer Begründung der monatlichen Mehrkosten ganz zu schweigen, wie ein Leser gegenüber der RHEINPFALZ-Redaktion anmerkt. Die Kommunikation mit den Eltern liege jedoch in der Zuständigkeit der Schulen, heißt es vonseiten der Stadt.

Kurzfristige Preissteigerung durch Personalbedarf

Wo die Preise steigen, erklärt die Stadt das Vorgehen mit erhöhten Personalkosten – aufgrund von Tarifschwankungen, vor allem aber wegen des gestiegenen Betreuungsbedarfs. An der Grundschule Wollmersheimer Höhe sei beispielsweise im August vergangenen Jahres eine neue Stelle besetzt worden, eine bereits angestellte Betreuungskraft habe ihre Stundenzahl verdoppelt, um die Nachfrage aufzufangen. 126 Kinder würden dort außerhalb der Unterrichtszeiten betreut – Tendenz steigend.

Zwar sollten sich die gestiegenen Personalkosten mit der ebenfalls gestiegenen Nachfrage aufwiegen, da mehr Eltern ihre Kinder in die Betreuung schicken und somit das Angebot refinanzieren. Kurzfristig kommt es aber zu einem Kostensprung. Auf lange Sicht sei damit zu rechnen, dass sich das Preisniveau einpendelt, wie auch die Stadt bestätigt. Wie viel Geld für die Betreuung letzten Endes fällig wird, stelle sich ohnehin erst im Nachhinein heraus, denn bei den veranschlagten Kosten handelt es sich um eine Abschlagszahlung. „Nach Ablauf des Schuljahrs erfolgt eine finale Abrechnung mit den tatsächlichen Personal- und Sachkosten und der Anzahl der zu betreuenden Kinder“, wie die Stadt Landau erklärt. Dann seien sowohl Nach- als auch Rückzahlungen möglich.

Kostenfreie Betreuung möglich

Eltern, die sich die Betreuung nicht (mehr) leisten können, können für ihre Kinder Lernmittelfreiheit beantragen. Wird diese bewilligt, sei das Betreuungsangebot für die betreffenden Schüler kostenfrei, erklärt die Stadt.