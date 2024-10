Ein Hund der Rasse Beagle-Anglo hat am Samstag gegen 16 Uhr in der Landauer Limburgstraße eine 17-Jährige verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam der Hund aus einem Grundstück auf die junge Frau zugelaufen, bellte sie an und biss sie dann in den linken Oberschenkel. Die 61-jährige Hundehalterin kam der Jugendlichen zur Hilfe und nahm ihren Hund an sich. Die 17-Jährige erlitt eine 2 mal 2 Zentimeter große Bisswunde und wurde von einem Familienmitglied in ein Krankenhaus gebracht. Auf die Hundehalterin kommt laut Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.