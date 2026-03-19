Auch in der Stadt Landau ist der Bauturbo gezündet worden, aber eine Sorge bleibt: Was ist, wenn die „Genehmigungsfiktion“ bei einigen Projekten greift – und das mitten in der Sommerpause? Denn künftig gilt: Lehnt das Bauamt einen vollständigen Bauantrag nicht binnen dreier Monate ab, kann der Antragsteller davon ausgehen, dass er genehmigt ist. Dann müsste der Stadtrat für einen Notfall zusammengerufen werden – mitten in den Ferien.

Also hat die Verwaltung einen Plan entwickelt, in welchen Fällen das Bauamt automatisch den Turbogang einlegt – und in welchen man das auf gar keinen Fall tun wird. Wenn es ein städtebauliches Konzept gibt oder ein solches entwickelt werden soll, soll der Bauturbo nicht zum Tragen kommen. Der Hintergrund: Man will sich eine Gebietsentwicklung durch den Neubau eines Gebäudes in dem Gebiet nicht zerschießen, erklärte Bauamtsleiter Christoph Kamplade in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

Gewerbe und Außenbereich bleiben geschützt

In Gewerbe- oder Industriegebieten sollen ebenfalls keine Wohngebäude entstehen, obwohl das möglich gemacht werden könnte. Denn die Bewohner hätten Rechte, beispielsweise im Bereich des Lärmschutzes, die den Betrieb von Gewerbe oder Industrie erschweren oder unmöglich machen könnten. Automatisch abgelehnt werden sollen künftig auch weiterhin alle Fälle, die den Außenbereich betreffen. Einen positiven Fall gibt es in Landau aber auch: Erklärt sich ein Bauherr hingegen bereit, alle durch das neue Gesetz nur noch optionalen städtischen Regeln bei seinem Projekt einzuhalten, soll das Bauamt dem Vorhaben ohne Konsultation des Rates zustimmen dürfen.

Der Bauausschuss hat dem Vorschlag mehrheitlich zugestimmt. Es ist daher davon auszugehen, dass der Stadtrat die Änderung der Hauptsatzung in seiner Sitzung Ende April beschließen wird.