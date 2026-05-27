Die Miete des öffentlichen Raums in Landau steigt: Der Stadtrat hat unter anderem das am Dienstagabend mit der Annahme einer überarbeiteten Sondernutzungssatzung beschlossen. Sie soll die Nutzung öffentlicher Straßenflächen einfacher und übersichtlicher regeln. Ziel der Neufassung sei es, Verfahren zu verschlanken, die Verständlichkeit zu verbessern und zugleich die Gebührenstruktur an aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen anzupassen, sagte Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne).

Deutliche Änderungen gibt es durch die Überarbeitung der Satzung bei der Nutzung öffentlicher Flächen für Bauzwecke. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, steigt für Gerüste und Baustellen die Gebühr und wird künftig gestaffelt erhoben. Während bislang 1,50 Euro pro Quadratmeter und Monat für die Miete öffentlicher Straßenfläche fällig waren, kostet der erste Monat künftig zwei Euro pro Quadratmeter. Ab dem zweiten Monat verdoppelt sich die Gebühr auf vier Euro. Damit will die Stadt Anreize schaffen, Baustellenzeiten möglichst kurz zu halten und Einschränkungen für die Allgemeinheit zu reduzieren.

Bauprojekt in Annweilerstraße der Anstoß

Die Kommune reagiert damit auch auf die seit mehr als einem Jahr andauernde Baustelle in der Annweilerstraße. Wegen des Stellens eines Krans für den Bau eines Mehrfamilienhauses gegenüber der Aldi-Einfahrt ist die Straße dort seit vielen Monaten auf einer Spur gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Daran gibt es immer wieder Kritik aus der Bürgerschaft. Viele verstehen nicht, warum die Stadt nicht mehr Druck auf den Bauherren macht, das Projekt zu beschleunigen. Zuletzt hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Baustelle im Juli abgeschlossen und dann die Annweilerstraße wieder ohne Einschränkung befahrbar sein soll.

Auch bei der Außengastronomie gelten wegen der veränderten Sondernutzungssatzung neue Regeln und Mietpreise. Die Gebühren liegen künftig je nach Lagezone bei 90, 80 oder 70 Cent Euro pro Quadratmeter und Tag für die Außenbestuhlung. Zuvor waren die Sätze bei 70, 65 und 60 Cent pro Tag gelegen. Neben der Preiserhöhung bringe die Neuregelung auch Erleichterungen, so die Stadtverwaltung. Die Genehmigung umfasse nun neben Tischen und Bänken auch zusätzliche Elemente wie Werbeaufsteller. Diese hatten bislang gesondert beantragt und bezahlt werden müssen.