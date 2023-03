Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während sich Bürger über die vielen Baustellen in Landau beklagen, feiert die Stadtverwaltung einen Rekord. Zwar sind nicht alle Baustellen in der Stadt ihre, aber noch nie hat Landau so viel gebaut und so viel in Straßenbau investiert. In Arzheim wurden die Bauarbeiten verlagert.

Das Großprojekt der Arzheimer Hauptstraße feiert etappenweise Eröffnung. Die für 2,1 Millionen Euro ertüchtigte Ortsdurchfahrt ist in weiten Teil nach anderthalb Jahren