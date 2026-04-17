Die Linie 357 fährt wegen Bauarbeiten einige Ersatzhaltestellen an. Für eine 83-Jährige aus Landau sind diese zu weit entfernt. Sie fühlt sich abgeschnitten.

Ellen Brockhoff geht gerne in die Stadt. Wobei „gehen“ der falsche Ausdruck ist. Denn die 83-Jährige ist schlecht zu Fuß und deshalb dankbar für die Bushaltestelle, die etwa 50 Meter von ihrer Haustür am Philosophengarten im Landauer Süden entfernt ist. Mit dem Bus ist sie in fünf Minuten beim Bahnhof und von dort aus mit dem Zug unterwegs. Aber seit Ende vergangenen Jahres macht ihr die Stadtverwaltung einen Strich durch die Rechnung. Die bequem zu erreichende Haltestelle vor ihrer Haustür wurde wegen einer Baustelle bis auf Weiteres verlegt. Sie ist nun rund 600 Meter weiter – für Brockhoff eine unzumutbare Entfernung, wie sie sagt.

Bus fährt großen Umweg

Die Buslinie 537 fahre wegen einer Baustelle in der Paul-von-Denis-Straße in Richtung Bahnhof einen anderen Weg, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Deshalb werde eine weiter entfernt liegende Ersatzhaltestelle angesteuert. In die andere Richtung – vom Bahnhof kommend – hält der Bus an der regulären Haltestelle. Danach fährt er jedoch laut Fahrplan auf der Rundstrecke 20 Minuten quer durch die Stadt, bevor er am Bahnhof ankommt. „Haarsträubend, was uns da abverlangt wird“, entrüstet sich Brockhoff. Sie habe das Gefühl, dass niemand sich Mühe gebe, darüber nachzudenken, was diese Umstellung für die Betroffenen für ein Aufwand sei.

Nicht nur die Änderung der Haltestelle, sondern auch die fehlende Auskunft darüber belasten die Witwe, sagt sie. Auf einem Zettel an der Haltestelle sei eine Telefonnummer für Fragen angegeben. Bei einem Anruf dort habe man sie an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) weiterverwiesen. Dort habe sie keine Antwort erhalten. Denn auch hier sei ihr gesagt worden, dass sie an der falschen Stelle sei, berichtet Brockhoff. Sie brauche doch nur Hoffnung, dass die Haltestelle wieder wie gewohnt angefahren werde, sobald die Bauarbeiten fertig sind. Aber diese Auskunft könne ihr niemand geben.

Baustelle soll Ende 2026 fertig werden

Die Paul-von-Denis-Straße soll gegen Ende des Jahres fertiggestellt werden, sagt Stadtsprecherin Lena Wind. Danach sollen die Ersatzhaltestellen wieder abgeschafft werden und der Bus seine reguläre Runde fahren. „Wenigstens habe ich jetzt eine Perspektive“, meint die 83-Jährige. Auch wenn ihr die Zeit bis Dezember doch sehr lange erscheint. Sie fahre in dieser Zeit Taxi, mache sich aber Gedanken, wie andere Menschen in ihrer Gegend das Problem lösen, wenn sie sich das Taxi nicht leisten können.

Ihrer Meinung nach hätte es deutlich bessere Lösungen gegeben als die Verlegung der Haltestellen. Wenn der Bus in die eine Richtung durchfahren kann, könne man ja für die andere Richtung eine Ampel einrichten. Ihr Verständnis für diese zusätzliche Belastung hält sich in Grenzen: „Das ist Quark.“