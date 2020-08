Ein Teil des Queichtalradwegs zwischen dem Parkplatz an den Schrebergärten und der Bahnhofstraße in Godramstein ist derzeit wegen Sanierung gesperrt. Darüber informiert die Stadtverwaltung Landau gestern auf Nachfrage. Die Arbeiten dauerten voraussichtlich bis Ende August. Als Umleitung ist der befestigte Wirtschaftsweg in Verlängerung der Eichbornstraße ausgewiesen.

Der Weg sei von den Sturmschäden durch „Burglind“ und „Friederike“ Anfang 2018 und den damit verbundenen Aufräumarbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es in der Mitteilung. Nachdem im vergangenen Jahr der im Queichtaltradweg liegende Entwässerungskanal durch den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb erneuert wurde, können jetzt die abschließende Sanierung folgen. Eine Leserin hatte bereits in der Lokalredaktion nachgefragt, weil sie gerade bei diesem heißen Wetter den schattigen Weg sehr vermisse.