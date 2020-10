Ab Montag wird in der Limburgstraße auf der Wollmesheimer Höhe in Landau gebaut. Dadurch ergeben sich Einschränkungen im Busverkehr, teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mit. Betroffen ist die Linie 535 vom Horst über die Kreisverwaltung zurück zum Horst. Die QNV bittet Fahrgäste, auf die Ersatzhaltestelle in der Barbarossastraße mit den Fahrzeiten der Limburgstraße zu benutzen.