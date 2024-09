Gute Nachricht: Die Arbeiten an der Martin-Luther-Straße in der Landauer Innenstadt sollen abgeschlossen werden. Ab Mittwoch, so teilt es die Stadtverwaltung mit, soll die Luther-Straße wieder wie früher von der Weißquartierstraße in Richtung Königstraße befahren werden können. An der Kreuzung Martin-Luther-/Königstraße gibt es künftig die Möglichkeit, links, rechts oder geradeaus zu fahren. Von Süden, also vom Mini-Kreisel an der Reiter-/Friedrich-Ebert-Straße kommend, kann man dann nicht mehr in die Königstraße einfahren. Die Einbahnstraßenrichtung wird also umgedreht – Fahrräder können die Königstraße weiterhin in beide Richtungen befahren. Der Baubeginn für den nördlichen Abschnitt der Königstraße zwischen Queich und Zeughausgasse ist für nächstes Frühjahr geplant, so die Stadtverwaltung weiter.