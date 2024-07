Der Verkehr in Richtung Dammheim und Hornbach fließt wieder. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist die Baustelle Horstring/Fichtenstraße abgeschlossen. Die Restarbeiten konnten am Mittwoch erledigt werden, sodass die Baustelle freigegeben wurde. Die Sanierung der Straße hatte am 17. Juni begonnen. Grund für die Bauarbeiten war der sehr schlechte und sanierungsbedürftige Zustand der Straßen im Bereich der Einmündung der Fichtenstraße in den Horstring, so die Verwaltung. Im Zuge der rund 13.000 Euro teuren Straßensanierung wurde auch die Hauptfahrtrichtung geändert. Bevorrechtigt sind nun Fahrzeuge aus der Fichtenstraße in den östlichen Horstring. Dadurch sollen der Horst und Queichheim vom Durchgangsverkehr zur und von der A 65 entlastet werden. Während der Bauarbeiten war es in den Hauptverkehrszeiten oft zu langen Staus vor der Ampel in der Horststraße gekommen. Der Verkehr war über den Horstring Richtung La Ola umgeleitet worden.