In der Albrecht-Dürer-Straße in Landau wird von Montag bis voraussichtlich Freitag eine Baustelle eingerichtet. Darauf weist die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft hin. Aus diesem Grund ergeben sich dort Einschränkungen im Verkehr der Buslinie 537. Die Haltestelle in der Straße sowie die in der Hermann-Sauter-Straße werden nicht bedient. Gäste können auf die Haltestelle BBS ausweichen. Die Straße, an der unter anderem die Thomas-Nast-Grundschule liegt, kann von Autos weiterhin passiert werden.