Aufgrund einer halbseitigen Sperrung der Weißenburger Straße in Landau ergeben sich in der Zeit vom 28. April bis voraussichtlich 10. Juni Einschränkungen und möglicherweise Verspätungen im Busverkehr der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV). Grund ist der Ausbau der Schlössel-Kreuzung. Betroffen sind die Linien 537 (Hbf – Ebenberg – Zentrum – Uni – Malerviertel – Hbf), 541 (Landau – Bad Bergzabern), 556 (Jockgrim – Rheinzabern – Herxheim – Landau), 557 (Neupotz – Hördt – Rülzheim – Herxheim – Landau) und 558 (Landau – Rohrbach – Steinweiler – Erlenbach – Herxheim). Die Haltestelle Landau Vinzentius-Krankenhaus in Fahrtrichtung Dörrenberg kann umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Zweibrücker Straße – in nächster Nähe zum Bahnübergang – eingerichtete Ersatzhaltestelleauszuweichen