Es geht voran auf der Großbaustelle Schlösselkreuzung: Wie die Stadt Landau mitteilt, steht ab Montag, 28. November, die Sanierung der Kanäle, der Gas- und Wasserleitungen sowie der Hausanschlüsse in der Schloßstraße im Bereich zwischen Südring und Schlösselknoten an. Dafür muss die Schloßstraße halbseitig gesperrt werden und kann bis Sonntag, 11. Dezember, nur von West nach Ost befahren werden. Der Verkehr vom Marienring in Richtung Schloßstraße wird über den Südring und die dann wieder geöffnete Xylanderstraße umgeleitet. Ab Montag, 12. Dezember, kann die Schloßstraße wieder in beide Richtungen befahren werden.