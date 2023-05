Zwei Absperrgitter und vier Barken sind in der Nacht zum 1.Mai an einer Baustelle in der Schützenstraße in Barbelroth gestohlen worden. Die Baustelle war somit nicht mehr abgesichert und stellte eine erhebliche Unfallgefahr dar, so die Polizei. In der Kirchstraße wurden darüber hinaus ein Absperrgitter, eine Barke und ein Halteverbotsschild entwendet. Zu beiden Fälle werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.