In Landau ist an zentraler Stelle gegenüber vom Hauptbahnhof am Mittwochmittag der symbolische Spatenstich erfolgt für ein ehrgeiziges Neubauprojekt: Auf dem Areal des ehemaligen Kaufhofs entsteht das „Stadttor Landau“, so der Projektname, ein Gebäude mit Mischnutzung, das von einem zehnstöckigen Turm mit Skybar an der Ecke von Maximilianstraße und Ostbahnstraße geprägt wird. Trotz Verzögerungen sind die Bauherren, die Starnberger Projektentwickler Ehret & Klein, zuversichtlich, den Neubau im Spätjahr 2024 einweihen zu können.

Mehr zum Thema lesen Sie hier