An zwei Stellen bei Oberotterbach wurde in den vergangenen Wochen Bauschutt entsorgt. Zwischen dem Reitergässel und dem Heidebrunnenhof wurde laut Polizei Fliesen und Wandreste entsorgt. Zudem wurden in der Nähe der Recyclinganlage mehrere Hänger voll Straßenaushub, Pflasterresten und Beton entsorgt. Hinweise unter Telefon 06343 93340.