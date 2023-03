Auf dem Gewerbegebiet Nord-Ost in Schwanheim sollen, so Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller, vier Bauplätze entstehen. Hierfür stimmte der Gemeinderat für ein vereinfachtes Umlegungsverfahren. Angedacht sei eine Ansiedlung von Handwerksbetrieben oder Kleingewerbe. Mit den Bauarbeiten soll in diesem Jahr begonnen werden.