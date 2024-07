Urlaub in luftiger Höhe inmitten der Natur, das ist seit einem Jahr in Bindersbach in Baumwipfelhäuser und Bergchalets möglich. Dafür könnte bald ein renommierter Preis winken.

Das Jugendstilhotel Trifels, das die neuen Ferienwohnungen auf Stelzen konzipiert und hat bauen lassen, ist dafür nun für den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2024 in der Kategorie „Innovation des Jahres“ nominiert worden. Diese Auszeichnung würdigt innovative und zukunftsweisende Projekte im Bereich des Tourismus. „Diese Nominierung ist für uns eine große Ehre“, freut sich Geschäftsführerin Angelika Hornbach. „Das zeigt, dass unser Konzept den Nerv der Zeit trifft. Unsere Stelzenhäuser antworten auf die Sehnsucht der Menschen zur Natur. Das Zur-Ruhe-Kommen ist in der heutigen schnelllebigen Zeit wichtiger denn je.“

Aus 43 Bewerbungen aus ganz Rheinland-Pfalz hat eine interdisziplinär besetzte Fachjury in den drei Kategorien „Gastgeber des Jahres“, „Projekt des Jahres“ und „Innovation des Jahres“ je drei besondere Projekte ausgewählt. Als „Projekt des Jahres“ kann sich auch die Touristinformation Maikammer für ihre „Touristinformation der Zukunft“ Chancen auf den Sieg ausrechnen. „Die Nominierungen zeichnen sich durch Kreativität, Innovation und Mut, neue Wege zu beschreiten, aus“, erklärt Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Am Mittwoch präsentieren die neun Nominierten ihre Bewerbung vor der zwölfköpfigen Jury, die nach Beratung und geheimer Abstimmung die Preisträger wählt. Diese werden dann beim Tourismustag Rheinland-Pfalz am 7. November in Bitburg ausgezeichnet. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.