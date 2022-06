Der Goethepark ist in dieser Woche wieder ein Kletterpark. Wie die Landauer Stadtverwaltung mitteilt, gibt es in dieser Woche wieder Baumkletterkurse der Münchner Baumkletterschule im Park. Zum Vorteil der Schule und der Verwaltung: „Die praktischen Übungen erfolgen an ausgewählten Bäumen, an denen ohnehin Baumpflegemaßnahmen ausgeführt werden müssen“, berichtet die städtische Grünflächenabteilungsleiterin Sabine Klein. „Die Baumkletternden können so in einem schönen Ambiente mit altem Baumbestand ihre Fertigkeiten schulen, dafür erfolgt die Baumpflege für uns kostenlos.“ Schon seit einigen Jahren seien die Münchner regelmäßig zu Gast in der Südpfalz.

Die Kletterkurse gebe es in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Nach bestandener Prüfung sind die Teilnehmenden dazu berechtigt, in großen Höhen zu arbeiten, Bäume zu pflegen und zu schneiden oder deren Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Geklettert werde ausschließlich per Seil, für das Abschneiden der Äste werde die Motorsäge verwendet.