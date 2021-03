Der Stadtrat hat einstimmig eine von der Pfeffer&Salz-Fraktion eingebrachte Resolution an die Deutsche Bahn verabschiedet. Das Unternehmen wird aufgefordert, die geplante Fällung von 281 Bäumen an Bahngleisen im Stadtgebiet zu unterlassen und stattdessen mit regelmäßigen Pflegearbeiten dafür zu sorgen, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet bleibt. Außerdem hatte die P&S-Fraktionsvorsitzende Gertraud Migl noch eine Ergänzung nachgeschoben, mit der ungenehmigte Fällungen bei Godramstein verurteilt werden. Dort hatte die Bahn in der Brutzeit Bäume beseitigen lassen, was nicht erlaubt ist. Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne) sagte, dass auch ihn das Vorgehen der Bahn sehr ärgere, dass die Stadt aber kaum etwas tun könne, wenn Fällungen aus Gründen der Verkehrssicherheit beantragt und vor dem 1. März vorgenommen würden. Die Arbeiten in Godramstein hätten nicht passieren dürfen. Ein Klärungsprozess mit der Deutschen Bahn werde aber wohl nicht viel bringen. Im konkreten Fall gehe es um meist kleine und junge Bäume; nur 28 Bäume, die die Bahn fälle wolle, seien groß. In einigen wenigen Fällen könne das Umweltamt der Stadt die Baumpflege übernehmen. Das gehe aber nur bei Bäumen, die am Rand einer Sechs-Meter-Zone zu den Gleisen stehen.