Der ganze Hang kahlrasiert. Was ist denn da passiert? Hinter dem Ortsausgang von Queichhambach Richtung Albersweiler wurden zahlreiche Bäume gefällt und Gehölz entfernt. Bekanntlich plant die Trifelsstadt entlang des dortigen Fahrradstreifens, gespendete Mandelbäume zu pflanzen. Hat das forstliche Großreinemachen damit zu tun? Nein, versichert Annweilers Stadtbürgermeister auf Anfrage. Die Fällungen dienten dazu, den Bereich wieder verkehrssicher zu machen, erklärt Benjamin Seyfried. Also damit keine morschen oder auf die Straße ragenden Äste Autofahrer und Radler gefährden. Die Durchforstungsarbeiten seien hauptsächlich auf Privatgrundstücken erledigt worden, ein paar kleinere städtische Grundstücke seien auch betroffen gewesen, so Seyfried.