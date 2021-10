Die mindestens 60 Jahre alte Blutbuche an der Ecke Wollmesheimer-/Sauerbruchstraße ist am Dienstag gefällt worden. Der markante Baum schräg gegenüber des Hauptfriedhofs musste weichen, weil dort ein Mehrfamilienhaus gebaut und die Grundstückszufahrt in die Sauerbruchstraße verlegt wird. Der Baum stand auf der Ecke. DB Wohnbau GmbH von Denis Baumann aus Landau möchte mit dem Bau noch in diesem Jahr beginnen. Der Baum hätte die Arbeiten wohl nicht überlebt, argumentiert die Stadtverwaltung. Die Stadt hat den Bauherrn zu Ersatzpflanzungen von sieben Bäumen verpflichtet, Feldahorn und großkronige Laubbäume.