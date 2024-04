140 Aussteller werden zwischen Freitag und Sonntag, je von 10 bis 18 Uhr auf dem Neuen Messegelände in Landau zu Themen rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen informieren. Das geht aus der Ankündigung der veranstaltenden Baumesse-E GmbH hervor.

Etwa 140 Aussteller, darunter auch regionale, präsentieren ihr Portfolio, heißt es in der Ankündigung. Zentral soll dabei die energetische Optimierung von Bestandsgebäuden sein. Über dieses Thema hinaus betont der Veranstalter die große Zahl von Ausstellern aus der Möbelbranche, aber von Kücheneinrichtungen über Inneneinrichtung bis hin zum Garten sei ein umfassendes Programm geplant. Über die Stände hinaus werde ein Vortragsprogramm angeboten, bei dem insbesondere das Schwerpunktthema Energiesparen vertieft werden soll. Der Eintritt kostet fünf Euro, Besucher unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Für die Veranstaltung werden auf dem Neuen Messegelände ab Mittwoch zwei Tage lang vier mobile Messehallen aufgebaut, die nach Ende der Messe binnen zwei Tagen wieder entfernt werden sollen.

Zuletzt gab es in Landau 2018 eine Baumesse, damals noch mit anderem Veranstalter. Eine für 2020 geplante Messe fiel coronabedingt aus. Der in Münster ansässige Veranstalter plant nach eigenen Angaben, von nun an in jedem Frühjahr zur Baumesse in Landau einzuladen. Sie soll damit die im Herbst stattfindende Baumesse in Bad Dürkheim ergänzen.

Info

Details zu Ausstellern, Vortragsprogramm und weiteren Daten gibt es unter baumesse.de/landau/.