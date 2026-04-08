Die Baumesse Landau soll das Neue Messegelände von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. April, 10 bis 18 Uhr, zur Anlaufstelle für Bauinteressierte, Modernisierer und Hausbesitzer machen. Erwartet werden laut Ankündigung rund 180 Aussteller mit Angeboten rund um bauen, wohnen, renovieren und energiesparen. Die Anzahl der Ausstelleranmeldungen liegt bereits über dem Niveau des Vorjahres.

Ein Schwerpunkt liegt auf Energie. Das Thema wird unter anderem von Betrieben für Photovoltaik, Solarenergie und Wärmepumpen sowie Energieberatungsagenturen vertreten. Darüber hinaus reicht das Angebot von Gartenbau über Dach- und Schornsteintechnik bis zu Möbeln, Küchen und Wohnaccessoires.

Außerdem gibt es ein kostenfreies Vortragsprogramm an allen drei Messetagen, unter anderem zu energetischer Modernisierung, modernem Einbruchschutz sowie Photovoltaik für heizen, kühlen und E-Mobilität. Besucher können an einem Gewinnspiel teilnehmen und mit dem Losabschnitt ihrer Eintrittskarte laut Mitteilung einen Mitsubishi ASX gewinnen.

Der Veranstalter empfiehlt, Tickets vorab online zu kaufen. Infos: www.baumesse.de/muenster.