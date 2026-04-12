Die Preisschocks bei Öl und Gas bleiben nicht folgenlos. Auf der Landauer Baumesse befassen sich rund ein Drittel der Anbieter mit erneuerbaren Energien. Das ist die Zukunft.

Die einen wollen eine schönere Terrasse, die anderen neue Fenster oder Türen, ganz viele wollen günstigeren Strom. Oder gleich ein neues Eigenheim. Egal, was ansteht: Auf der Landauer Baumesse soll der passende Ansprechpartner da sein. Die Besucherzahlen sind laut den Veranstaltern bei der dritten Auflage des Events auf dem Messegelände um etwa zehn Prozent gestiegen. Und das trotz Wirtschaftskrisen, Lieferkettenproblemen und Inflation. Was zieht die Leute gerade besonders an?

Sagen wir es mal so: Man könnte die dreitägige Veranstaltung auch „Solarmesse“ nennen, oder „Energieexpo“. Aber damit würden die Veranstalter natürlich die vielen Aussteller verprellen, die sich auf die anderen Aspekte des Bauwesens konzentrieren. Es gibt hier Wasserenthärtungsanlagen, Treppen, Massagesessel, Kamine, Whirlpools, allerlei Möbelstücke, Steinfugen für den Hof und Fliesen für das Badezimmer. Aber gefühlt haben die Hälfte aller Stände in den drei großen Pavillons mit erneuerbaren Energien zu tun. Wärmepumpen und PV-Anlagen in allen Größen werden hier angepriesen. Einige Stände könnte man zu einer Art Subbranche der Erneuerbaren zusammenfassen: Unternehmen, die keine eigenen Photovoltaik-Paneele verkaufen, aber dennoch mit der Energiewende Geld verdienen.

Taubenabwehr: „Wir machen nichts anderes“

Zum Beispiel „Sassmar Taubenabwehr“ aus Römerberg. Der Familienbetrieb hat sich darauf spezialisiert, PV-Anlagen rundherum durch Drahtgitter abzusichern. Damit soll verhindert werden, dass Tauben und andere Vögel unter den Paneelen nisten. „Ganz wichtig dabei: Das Gitter wird nicht verklebt oder angeschraubt, sondern festgeklemmt“, erklärt Geschäftsführer Marco Sassmar. So bleibt nämlich der Garantieanspruch der Anlagen erhalten. Vögel und ihre Hinterlassenschaften sind gerade in Landau ein heikles Thema. Und ja, gerade hier in der Stadt habe man eine Menge Kunden. Dass die Taubenabwehr inzwischen das einzige Standbein der Firma ist, zeigt, wie groß der Markt und die Nachfrage nach den Dachkraftwerken ist. „Wir machen nichts anderes“, sagt Sassmar. Die Kunden müssen aktuell acht bis zwölf Wochen Vorlaufzeit einplanen.

Andere Aussteller bieten besonders dünne Paneele an, die auch in Mietwohnungen ohne große Diskussionen mit der Hausgemeinschaft an den Balkon gehängt werden können. Nebenan wird gleich ein Zwischenschritt übersprungen: Statt Solarzelle auf den Dachziegeln gibt es Ziegel mit eingebauten Zellen. Und wer bei all den Anbietern durcheinanderkommt geht zum Stand der Firma Regional-Haus. Die fokussiert sich nämlich darauf, die PV-Anbieter zu vergleichen.

Projektleiterin Natascha Gellrich-Thomas zeigt sich zufrieden mit der Resonanz der Landauer. „Wir erwarten rund neun Prozent mehr Gäste als im vergangenen Jahr, etwa 19000 an den drei Veranstaltungstagen.“ Die Ausstellungsräume sind ebenfalls gewachsen, um die 20 neue Anbieter sind dazugekommen. Probleme mit der Kaufkraft, mangelnder Platz für Bauprojekte, weltweites Wirtschaftschaos? Davon ist hier vermeintlich nicht viel zu spüren. Auf den zweiten Blick sieht man, das junge Familien hier zwar anzutreffen, aber deutlich in der Unterzahl sind. Und natürlich ist die hohe Nachfrage nach erneuerbaren Energien auch eine Reaktion auf die vielen Teuerungen und Engpässe bei Gas und Öl in den jüngsten Jahren.