Bis hierhin und nicht weiter, das gilt nächste Woche für zwei Bereiche in Annweiler. Wie die Stadt mitteilt, wird am Dienstag und Mittwoch die Zufahrt zur Bergterrasse, also Teile der Trifelsstraße, gesperrt. Grund sind Böschungs- und Rückschnittarbeiten. Auch im Ambert-Park werden die Bäume kontrolliert und Totholz beseitigt. Dafür wird der Park am Mittwoch gesperrt.