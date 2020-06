Die Stadt Landau veranschlagt für den Ausbau der Königstraße bis zum Jahr 2023 rund 1,8 Millionen Euro. Das Projekt war verschoben worden, weil sich die Anlieger mit dem Konzept nicht anfreunden wollten. Die neue Koalition setzt nun allerdings ihre Idee einer modernen Verkehrsstraße mit Aufenthaltscharakter durch. Radfahrer sollen entgegen der Einbahnstraße fahren dürfen, was in wenigen Wochen umgesetzt werden soll und Parkplätze kostet. Bäume in Pflanztrögen stehen bereits. Zudem sollen Fahrradabstellanlagen und Bänke aufgestellt und die Parkplätze neu angeordnet werden. Parallel erarbeitet das Landauer Ingenieurbüro Schulbaum Pläne für den Umbau der Straße. Es gilt, die Interessen der Autofahrer, der Radler, Fußgänger, Geschäftsleute und Anwohner zu berücksichtigen. Den Auftrag vergab der Hauptausschuss bei drei Gegenstimmen. Gertraud Migl (P&S) und Wolfgang Freiermuth (FWG) lehnten ab, weil sie Probleme mit der Planung des gegenläufigen Radverkehrs und den Konsequenzen daraus haben. Auch Norbert Herrmann (AfD) stimmte dagegen.