Offenbar am vergangenen Wochenende haben Unbekannte im Landauer Schillerpark einen seltenen Baum gefällt, einen Schlangenhaut-Ahorn. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Sie hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Nach Mitteilung des städtischen Umweltamts trennten die Täter einen der beiden rund acht Meter hohen Stämme des zweistämmigen Baumes unfachmännisch mit einer Axt ab. Die Fällung beeinträchtigt auch den verbliebenen Stamm des seltenen Gehölzes erheblich in dessen Vitalität und Lebensdauer. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Der Schlangenhaut-Ahorn stammt ursprünglich aus Japan. Sein Name geht auf das helle Streifenmuster der Rinde zurück. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht, doch eigentlich kann der Vorgang nicht unbemerkt geblieben sein, da die Täter sehr oft auf den Stamm eingehackt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.