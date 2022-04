In der Friedhofshalle in Rhodt sollen bauliche Mängel behoben werden. So wurden im Dach undichte Stellen gefunden. Die Elektroinstallation ist veraltet und muss saniert, teilweise erneuert werden. Die Wasserversorgung ist nicht frostsicher, weshalb die Versorgungsleitung im Winter abgestellt wird. Die Glasscheiben der Fenster sind aus Einfachglas, sodass auch aus energetischen Gründen gehandelt werden muss. Aktuell werden die Kosten ermittelt, wie in der jüngsten Ratssitzung informiert wurde.