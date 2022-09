Im ersten Halbjahr sind rund 100 Anträge für das Baukindergeld in der Südpfalz bewilligt worden. Das teilt der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) mit. Er beruft sich dabei auf den aktuellen KfW-Förderreport. Insgesamt fließen laut Gebhart alleine in dieser Zeit über zwei Millionen Euro in die Südpfalz. Im Kreis Germersheim profitieren im ersten Halbjahr 56 Familien von der Förderung (1,2 Millionen Euro), im Landkreis SÜW sind es 30 Familien (600.000 Euro) und in Landau erhalten 18 Familien das Baukindergeld (400.000 Euro). Die Bundesförderung von selbstgenutztem Wohneigentum hatte die CDU-geführte Bundesregierung 2018 eingeführt. Das Baukindergeld wird für zehn Jahre gezahlt - 12.000 Euro pro Kind.