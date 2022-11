Der Bauhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) hat seit Kurzem ein erstes Nutzfahrzeug mit Elektroantrieb. Das neue Gefährt des Herstellers Goupil ist für die Reinigungstour in der Landauer Innenstadt vorgesehen, wie der EWL mitteilt. Der neue E-Goupil ersetze den bislang auf dieser Tour eingesetzten Piaggio und erspare der Umwelt durch seinen elektrischen Antrieb viele klimaschädliche CO 2 -Emissionen. „Die Anschaffungskosten lagen bei knapp 69.000 Euro. Der Mehraufwand für das E-Mobil ist bei etwa 33.000 Euro gegenüber einem vergleichbaren konventionellen Nutzfahrzeug zu veranschlagen. Das konnte die Fördersumme vom Bund mit knapp 23.000 Euro zwar nicht ganz decken, doch wir rechnen ganz klar mit günstigeren Betriebskosten. Außerdem ist es eine wichtige Investition in Umwelt- und Klimaschutz“, erläutert Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL. Damit Passanten das lautlose E-Fahrzeug bemerken, wenn er sich nähert, gibt er künstlich erzeugte, leise Summgeräusche von sich. Beim Rückwärtsfahren ertönt das von Nutzfahrzeugen bekannte Piepsen. „Und wenn doch mal jemand aus dem Weg gehen soll, dann kommt keine unangenehme Hupe zum Einsatz, sondern eine Eiswagen-Klingel“, teilt der EWL mit.