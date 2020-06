Die beiden Sibirischen Tiger Igor und Ninoshka gehören zu den anspruchsvollsten Bewohnern des Landauer Zoos. Beide verschlingen täglich etwa acht Kilo Fleisch. Weil dem Zoo durch den Corona-Lockdown zwei Monate an Einnahmen verloren gegangen sind, wurde die Versorgung aller Tiere zu einer Herausforderung. Umso erfreuter war Direktor Jens-Ove Heckel, als die Baumarkt-Gruppe Bauhaus mit der Idee an ihn herantrat, die Patenschaft der beiden Großkatzen zu übernehmen. „Die Krise kam für uns zur Unzeit. Im Winter ist sowieso nicht viel los. März und April, die Osterfeiertage sind eigentlich traditionell starke Besuchsmonate“, so Heckel. Darum sei die 15.000-Euro-Spende von Bauhaus ein Segen. Neben den Tigern übernimmt die Baumarkt-Kette auch die Patenschaft für einige andere Tiere, wie den Geparden oder den Mähnenschweinen. Wie viele Kilo Tigerfutter für 15.000 Euro zu kaufen sind, wollte der Zoodirektor nicht direkt beantworten: „Die Tigerpatenschaft ist natürlich eher symbolisch. Die Spende wird allen Tieren in unserem Zoo zugutekommen.“