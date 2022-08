Die Erschließung für das neue Wohngebiet „Südlich Breiter Weg“ soll im Spätjahr beginnen. Auf dem rund fünf Hektar großen Areal zwischen dem südlichen Ortsrand und der L509 sollen 103 Wohneinheiten entstehen.

Inzwischen steht auch fest, wie viel Bauland in städtischer Hand verbleibt. Laut Umlegungsplan werden der Stadt Landau 22 Parzellen mit einer Größe von fast 14.000 Quadratmetern im Wert von fast 2,4 Millionen Euro zugewiesen. Bei dem Bauland handelt es sich um 20 Grundstücke, für die im Bebauungsplan die Errichtung von Ein- beziehungsweise Zweifamilienhäusern vorgesehen ist.

Ein anderes städtisches Grundstück liegt im allgemeinen Wohngebiet, auf dem vier Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage errichtet werden können. Außerdem gibt es ein weiteres städtisches Grundstück im Mischgebiet, auf dem zwei Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage vorgesehen sind.

Erschließung kostet 2,5 Millionen Euro

Insgesamt hat die Stadt folgende Zahlungen im Umlegungsverfahren zu leisten oder zu erhalten: Rund 750.000 Euro gehen an Alteigentümer, die Grundstücke in das Umlegungsverfahren eingebracht, aber auf die Zuteilung eines Bauplatzes verzichtet haben. Umgekehrt bekommt die Stadt insgesamt 185.000 Euro von Alteigentümern, die mehr Bauland erhalten, als ihnen aufgrund der eingebrachten Flächen zusteht. Für die Erschließung der städtischen Grundstücke rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro. Das sind 160 Euro pro Quadratmeter plus zehn Prozent Puffer für Unwägbarkeiten und Preissteigerungen.

Für rund 462.000 Euro erwirbt die Bürgerstiftung Landau 2700 Quadratmeter, die sie im Erbbaurecht vergeben oder anderweitig vermarkten möchte. Das Grundstück kann laut Bebauungsplan mit zwei Mehrfamilienhäusern und einer gemeinsamen Tiefgarage bebaut werden. Die städtischen Bauplätze sollen nach den neuen Vergaberichtlinien verkauft werden. Diese sind allerdings noch nicht festgezurrt.

Im Zug der Baulandstrategie für Landau ist nicht nur ein neues, großes Stadtviertel im Südwesten geplant, sondern es soll auch jedes Stadtdorf noch ein weiteres Neubaugebiet bekommen.