Insheim braucht einen neuen Bauhof. Ein Statiker hat nach einer Prüfung die sofortige Sperrung des Gebäudes befohlen. „Das Gebäude ist nicht akut einsturzgefährdet“, beruhigt Ortschef Martin Baumstark. „Es darf aber nicht mehr seinen Zweck erfüllen und wird abgerissen werden.“ Die Gemeinde sucht nach Ausweichmöglichkeiten, eine Garage oder kleine Halle im Ort. Für die Überbrückung käme vielleicht ein Funktionsgebäude am Schießplatz in Frage, sagt Baumstark. „Wir haben auch einige Grundstücke, die für einen Neubau in Frage kommen würden.“ Mit Abriss und Neubau will die Gemeinde auf die Tube drücken. Baumstark hofft, dass der neue Bauhof in diesem Jahr fertig wird.