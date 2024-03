Am kommenden Sonntag lockt der Deutsch-Französische Bauernmarkt in die Landauer Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr kann auf dem Rathausplatz eingekauft, probiert und geschlemmt werden. Und nicht nur das: Passend zum Marktsonntag lädt an diesem Tag auch der Einzelhandel zum Einkaufsbummel in die Innenstadt ein. Geshoppt werden kann von 13 bis 18 Uhr. Auch das Team des Landauer Büros für Tourismus wird vor Ort sein und lädt beim Ausschank am Weinstand dazu ein, in die Landauer Weinlandschaft einzutauchen.

Mit Verkostung

Die Händler waren aufgerufen, sich mit Aktionen und Sonderverkaufsständen zu beteiligen. Der Feinkostladen Annas Landpartie in der Kugelgartenstraße bietet Verkostungen an. Drei Pfälzer Produzenten präsentieren ihre Spezialitäten – Senf, Öle und Gin. Auch die Mandelblüte ist Thema: in verschiedenen Variationen von Mandelpesto bis hinzu Mandelöl.

Die Landauer Innenstadt ist über den Hauptbahnhof sowie den Haltepunkt Landau West gut mit dem Zug erreichbar, teilt die Verwaltung mit. Ebenso kommt man von den Bushaltestellen Uni/Alter Messplatz, Deutsches Tor, Westring und Synagogenmahnmal in wenigen Minuten fußläufig ans Ziel. Parken ist am Sonntag kostenfrei möglich. Eine Übersicht aller Parkmöglichkeiten findet sich im Geo-Portal unter www.maps.landau.de/parken.