Am Sonntag, 26. März, gibt es einen Deutsch-Französischen Bauernmarkt in Landau. Besucher können von 11 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz probieren, schlemmen und einkaufen. Der Landauer Einzelhandel nimmt dies zum Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Läden öffnen von 13 bis 18 Uhr. Oberbürgermeister Dominik Geißler ruft den Einzelhandel dazu auf, sich am Aktionstag zu beteiligen. Geißler hat einen Runden Tisch Einzelhandel ins Leben gerufen um die Innenstadtentwicklung voranzutreiben und gemeinsame Ereignisse zu planen. zur Unterstützung des Einzelhandels hat sich der Stadtvorstand dafür ausgesprochen, am 26. März auf Sondernutzungsgebühren zu verzichten. Wer noch einen Stand oder eine Aktion anmelden möchte, kann sich noch bis einschließlich Freitag, 17. März, per E-Mail an die Wirtschaftsförderung wenden, konkret an marc.siener@landau.de.