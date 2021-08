Unbekannte haben einen Baucontainer in der Raiffeisenstraße in Kapsweyer aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Die Täter haben diverse Geräte gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340.