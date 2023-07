Das Ergebnis ist bedauerlich, aber sowas von eindeutig: Bio-Schulessen ist zu teuer.

Bio-Lebensmittel erobern längst auch die Discounter, und oft sind sie kaum teurer als herkömmlich erzeugte Produkte. So weit, so gut. Doch von solchen Beobachtungen darf man sich nicht in die Irre führen lassen. Die Ausschreibung des Landauer Schulamts für Schulessen ab dem nächsten Schuljahr war in doppelter Hinsicht erschreckend.

Allein der Kostenanstieg von 3,66 Euro auf 4,40 Euro pro Mahlzeit – mehr als 20 Prozent – wird vielen Eltern Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Für Bio-Anteile an den Schul-Essen würden täglich sogar 6,05 Euro fällig. Doch ein solcher Preisanstieg um 65 Prozent ist indiskutabel. Erstens entsteht er im Wesentlichen durch Bio-Fleisch, was aber nur noch zweimal in vier Wochen auf die Teller kommen soll. Das ist unverhältnismäßig. Zweitens muss ein solcher Preis wettbewerbsfähig sein, sonst treibt man die Kinder aus den Schulmensen in die Bäckereien und Imbissbuden, wo sie mit Fleischkäsweck, Pommes oder Schüler-Döner ihren Hunger stillen. Das darf nicht sein.

Daraus folgt zweierlei: erstens, dass Bio ein Luxus für Besserverdiener, aber noch nicht massentauglich ist. Zweitens, dass sich die mutmaßlich künftige Beigeordnete und Schuldezernentin Lena Dürphold (CDU) selbst massiv unter Erfolgsdruck gesetzt hat. Ein von ihr angepeiltes kommunales Catering, das nicht billiger wird als die Profis, wäre ein politischer Rohrkrepierer.