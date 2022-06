Im neuen Wasgau Quartier auf dem ehemaligen Hofmeister-Areal auf der Wollmesheimer Höhe ist am neben dem bereits Anfang März eröffneten Supermarkt der Grundstein für Wohnbebauung gelegt worden.

Bauherrin ist die der Projektgesellschaft Wasgau Quartier GmbH & Co. KG, die in der Hagenauer Straße sechs Mehrfamilienhäuser errichtet. Mit deren Fertigstellung rechnen die Gesellschafter, Architekt Robin Fuchs, Inhaber der Fuimo GmbH, und die VR Immobilien GmbH, eine Tochtergesellschaft der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, im Frühjahr 2024.

Vier der sechs Häuser werden über die VR Immobilien GmbH verkauft. Die Vermarktung wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 beginnen. Die Wohnungen der übrigen zwei Häuser werden im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus vermietet. Dies entspricht der Sozialwohnungsquote von einem Drittel, die bei größeren Bauvorhaben einzuhalten ist. Oberbürgermeister Thomas Hirsch lobte das Projekt als „attraktive Adresse am Stadteingang“ und als Beitrag dazu, Wohnraum für alle Bedürfnisse zu schaffen.

Insgesamt entstehen sechs Wohnhäuser mit 70 Wohneinheiten. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 50 und 180 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfügen entweder über einen eigenen Garten mit Terrasse, einen Balkon oder eine Dachterrasse. Die erforderlichen Stellplätze sind als Tiefgaragenstellplätze und als überdachte Stellplätze im Freien vorgesehen.

Das gesamte Quartier wird durch ein Blockheizkraftwerk mit Nahwärme versorgt. Nach Angaben von Architekt Robin Fuchs werden auch an den Wohnhäusern sogenannte Cellonelemente angebracht, also Fassadenplatten, die an die benachbarten Weinberge erinnern. Alle Dachflächen werden begrünt. Nach dem architektonischen Gestaltungsleitfaden, der vom Architekten Frank Kirschthaler in Abstimmung mit der Stadt erarbeitet wurde, hat das Landauer Architekturbüro Hausgemacht den Entwurf der Wohnhäuser weiterentwickelt und umgesetzt.