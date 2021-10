Es ist nicht verwunderlich, dass in Landau bei Arbeiten Festungsreste gefunden werden. Aber so nah an der Oberfläche wie beim jüngsten Fundort auf dem Alten Messplatz liegen die historischen Schätze selten. Wer sich die Mauer anschauen will, sollte sich aber sputen.

Es kommt eher so halb überraschend: Arbeiter des Versorgers Energie Südwest haben in der Landauer Fortstraße Fort-Mauern entdeckt. Bei den Festungsresten handelt es sich der Stadtverwaltung zufolge um das Ravelin Nr. 2 – ein großes Fortwerk der Hauptfestung aus Granit. Genauer: ein Stück der linken Flankenmauer des Ravelins. Diese Mauer dürfte ursprünglich acht Meter hoch gewesen sein, schätzt Denkmalschützer Jörg Seitz. Der Wall selbst hat etwa 20 Meter Durchmesser. Aber: So nah an der Oberfläche seien bislang selten Überreste der alten Verteidigungsanlage gefunden worden.

Die Arbeiter wollten eigentlich Leitungen erneuern, dabei sind sie auf die Mauern gestoßen. Das Festungswerk wurde nur so weit freigelegt, wie es für die Arbeiten notwendig ist, betont Stadtsprecherin Ricarda Bodenseh. Links und rechts in den Wänden sind Steine sichtbar, die Teil der Front des Walls sind.

Loch nur rund zwei Wochen offen

Der heutige Alte Messplatz war früher Teil einer Überschwemmungsfläche – des Kessels 38 –, der sich zwischen Hauptfestung und Fort erstreckte. Das Wasserbecken selbst reichte vom Schillerpark über den Alten Meßlatz bis östlich des Zoos, erklärt die Stadt. Durch das Wasserbecken führte ein sogenannter Knüppeldamm, die heutige Fortstraße, der das Fort mit der Hauptfestung verband. Bei der Schleifung der Festung ab dem Jahr 1871 wurde das Wasserbecken mit Mauerresten aufgefüllt. So entstand der Alte Messplatz.

Die Schleifung der Festung dauerte mit Unterbrechungen von 1871 bis 1895 sowie von 1919 bis 1921, informiert Historiker Rolf Übel vom Festungsbauverein. Im 20. Jahrhundert fiel der letzte Rest der Festung.

Das Loch auf dem Alten Messplatz wird übrigens nur rund zwei Wochen offen sein – wer sich also die historische Mauer anschauen will, sollte sich nicht allzu lange Zeit lassen.