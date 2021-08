Seit Tagen staut sich der Verkehr in der Wollmesheimer Straße an der Zufahrt ins Wohngebiet Südwest. Dort entsteht auf dem ehemaligen Hofmeister-Gelände der erste Wasgau-Lebensmittelmarkt Landaus. Zum Teil wird der Verkehr tagsüber mit einer Behelfsampel geregelt. Da kann es schon mal passieren, dass sich Autos stadtauswärts bis zur Lazarettstraße zurückstauen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, erneuert die Energie Südwest Netz GmbH an der Kreuzung die Gas- und Wasserleitungen. Die Rohrleitungsarbeiten für die Gasversorgung seien abgeschlossen. Zurzeit werde die Wasserleitung verlegt und eingebunden. Die Tiefbauarbeiten inklusive Asphaltarbeiten werden laut Stadtverwaltung planmäßig am Freitag, 27. August, abgeschlossen, sodass die Ampeln danach abgebaut werden können.