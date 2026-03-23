Die Stadtverwaltung möchte die Südstadt besser an die Innenstadt anbinden. Deshalb wird an der Einmündung der Ludowicistraße in die Rheinstraße eine neue Ampelanlage installiert. Die Bauarbeiten beginnen am heutigen Montag.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, ist dieses Projekt der nächste Schritt des im Jahr 2023 beschlossenen Quartiersverkehrskonzeptes für die Südstadt. Die neue vollwertige Ampelanlage erweitert die bisherige Fußgängerampel. Die Bauphase beginnt mit der Herstellung der Fundamente für die Ampelmasten in der Ludowicistraße. In den Osterferien folgen die Arbeiten in der Rheinstraße. Während dieser Zeit muss jeweils eine Fahrspur für maximal eine Woche gesperrt werden. Die Inbetriebnahme der erweiterten Lichtsignalanlage ist für Anfang Mai vorgesehen.

Dann können Verkehrsteilnehmer aus der nördlichen und südlichen Ludowicistraße sowohl nach links als auch nach rechts in die Rheinstraße einbiegen. Gleichzeitig verbessere sich die Situation für den Fuß- und Radverkehr, betont die Verwaltung.